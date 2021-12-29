В ЦБ заявили об отсутствии дискриминации в отношении непривитых заемщиков

ЦБ опроверг возможность подорожания кредитов для непривитых россиян. В Центробанке заявили об отсутствии дискриминации в отношении невакцинированных граждан.

В ЦБ РФ отметили, что не получали предложений по дискриминации непривитых от коронавируса заемщиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В России обсуждается проект, согласно которому к страхованию ссуд будут установлены определенные условия. В ЦБ подчеркнули, что в документе не содержится никакой информации по поводу вакцинации.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков отметил, что банки и страховые организации не обсуждают вопрос увеличения стоимости кредитов для непривитых заемщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для поддержки бизнеса в условиях антиковидных ограничений на федеральном уровне предлагается единовременного выплатить гранты в размере 1 МРОТ на 1 сотрудника, а также возобновить программу кредитной поддержки ФОТ 3.0.