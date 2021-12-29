Россиянам рассказали, какой погоды ждать 31 декабря

Россиянам рассказали, какой погоды ждать 31 декабря
В столичном регионе ожидается снегопад, за счет чего высота снежных покровов достигнет 28 сантиметров. Фото: pixabay

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в канун Нового года и в ночь на 1 января россиян ждут новые погодные рекорды.

По его словам, высота снега будет значительно превышать привычный уровень, сообщает PRIMPRESS.

Он отметил, что в последний месяц декабря погода в центральных районах России будет отличаться от той, что была в прошлые годы. Столбики термометров будут показывать от – 2 до – 4 градусов.

В столичном регионе ожидается снегопад, за счет чего высота снежных покровов достигнет 28 сантиметров, а в некоторых районах, например, на востоке снега будет еще больше, до 40 сантиметров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

Новый год погода прогноз погоды


 

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