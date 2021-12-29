Путин заявил о готовности «Северного потока — 2» к эксплуатации

Путин заявил о готовности &#171;Северного потока — 2&#187; к эксплуатации
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» готов к работе.

«Мы со своими партнерами, кстати говоря, европейскими компаниями, пятью европейскими компаниями, задачу создания этого дополнительного маршрута выполнили. «Северный поток — 2″ готов к работе», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что теперь слово за европейскими регуляторами, которые должны принять решение о начале работы газопровода.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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