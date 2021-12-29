Стало известно, сколько петербуржцев завершили цикл вакцинации

Стало известно, сколько петербуржцев завершили цикл вакцинации
Более 2 млн человек в Петербурге привились от ковида. Фото: Pixabay

Обе прививки «Спутник V» от новой коронавирусной инфекции в Петербурге сделали более 2 миллионов человек.

Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Северной столицы 29 декабря, в среду.

Число жителей города на Неве закончивших цикл вакцинации «Спутником V» равняется 2 млн 5 тыс. 520.

Горожан, выбравших препарат «Спутник Лайт» в Петербурге 601 тыс. 673. В общей сложности 2 млн 685 тыс. человек завершили вакцинацию.

Тех, кто только сделал первую прививку от ковида 2 млн 907 тыс 800.

«Число тех, кто начал курс вакцинации и впервые привился от COVID-19, составило 2907800 человек и скоро подойдет к отметке 3 млн. человек», — говорится в сообщении .

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ объяснили, почему признание «Спутник V» задерживается.

"Спутник V" вакцинация коронавирус новости СПб


 

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