В четверг вечером на дорогах Петербурга фиксируются пробки

Несмотря на то, что на часах уже 20 часов, в Петербурге, во многих районах, фиксируются пробки.

В разных районах Петербурга замечены 5-балльные заторы. Жители Северной столицы возвращаются с работы домой, в четверг. Загруженность на городских трассах , 29 декабря, выросла до пяти баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 5 баллов, при этом к 21:00 ситуация изменится, пробки станут уже четырехбалльными.

Красным отмечены участки на Выборгской набережной, на Коломенском проспекте, на проспекте Испытателей, на улице Марка Галлая, на Торфяной дороге, на Яхтенной улице, на улице Савушкина, на Большом Сампсониевском проспекте, на Кантемировской улице, на Полюстровском проспекте, на Новороссийской улице, на проспекте Непокоренных, на Садовой улице, на Литейном проспекте, на Невском проспекте, на Гончарной улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Бассейной улице произошло массовое ДТП.