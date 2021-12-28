На Бассейной улице произошло массовое ДТП

На Бассейной улице произошло массовое ДТП
Инцидент случился на Бассейной улице. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга произошло массовое ДТП.

Инцидент случился на Бассейной улице во вторник, 28 декабря.

«Мазда столкнулась со Шкодой такси, досталось и Киа на Бассейной улице между Кубинской и Новоизмайловским», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка. На месте ДТП по проезжей части разбросаны осколки поврежденных машин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральной трассе М-10 Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург произошло ДТП с лосем. Машины объезжают лежащее животное.

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