На Бассейной улице произошло массовое ДТП

В Московском районе Петербурга произошло массовое ДТП.
Инцидент случился на Бассейной улице во вторник, 28 декабря.
«Мазда столкнулась со Шкодой такси, досталось и Киа на Бассейной улице между Кубинской и Новоизмайловским», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка. На месте ДТП по проезжей части разбросаны осколки поврежденных машин.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральной трассе М-10 Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург произошло ДТП с лосем. Машины объезжают лежащее животное.