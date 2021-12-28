На Бассейной улице произошло массовое ДТП

В Московском районе Петербурга произошло массовое ДТП.

Инцидент случился на Бассейной улице во вторник, 28 декабря.

«Мазда столкнулась со Шкодой такси, досталось и Киа на Бассейной улице между Кубинской и Новоизмайловским», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».