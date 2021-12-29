Миллер доложил Путину: газопровод «Северный поток — 2» готов

Миллер доложил Путину: газопровод «Северный поток — 2» готов
Владимир Путин отметил, что первая нитка газопровода была заполнена в октябре.Фото: Nord Stream 2 AG

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что газопровод «Северный поток — 2» в настоящий момент готов к работе.

Об этом пишут РИА Новости 29 декабря.

По словам Миллера, вторая нитка газопровода уже наполнена газом до рабочего давления. Ее наполнили еще 29 декабря в 12:58 мск. Владимир Путин отметил, что первая нитка газопровода была заполнена в октябре.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые») заявил, что решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» было геополитической ошибкой.

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