Ученые рассказали, какие маски лучше всего спасают «омикрона»

Ученые назвали маски, которые лучше всего защищают от "омикрона". Фото: pexels

Ученые назвали маски, которые лучше всего защищают от "омикрона". Фото: pexels

В данном вопросе особенно важна фильтрация маски и то, как она прилегает к лицу.

Ученые из США заявили, какие типы респираторов наиболее эффективны при защите от нового штамма коронавируса «омикрон».

Об этом сообщил доцент кафедры медицинских наук, директор магистерской программы общественного здравоохранения в Северо-Восточном университете в Бостоне Нил Маниар. Он считает, что, выбирая маску для защиты от «омикрона» необходимо учитывать ее фильтрацию и то, как плотно она прилегает к лицу.

Самую лучшую защиту от ковида обеспечивают многоразовые фильтрующие маски-респираторы с клапаном FFP2 (N95). Такая маска не даст мелким частицам забраться в носоглотку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, британские врачи рассказали, что у пациентов с омикрон-штаммов коронавируса может появиться «туман в голове».