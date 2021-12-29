Ученые рассказали, какие маски лучше всего спасают «омикрона»

В данном вопросе особенно важна фильтрация маски и то, как она прилегает к лицу.
Ученые из США заявили, какие типы респираторов наиболее эффективны при защите от нового штамма коронавируса «омикрон».
Об этом сообщил доцент кафедры медицинских наук, директор магистерской программы общественного здравоохранения в Северо-Восточном университете в Бостоне Нил Маниар. Он считает, что, выбирая маску для защиты от «омикрона» необходимо учитывать ее фильтрацию и то, как плотно она прилегает к лицу.
Самую лучшую защиту от ковида обеспечивают многоразовые фильтрующие маски-респираторы с клапаном FFP2 (N95). Такая маска не даст мелким частицам забраться в носоглотку.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, британские врачи рассказали, что у пациентов с омикрон-штаммов коронавируса может появиться «туман в голове».