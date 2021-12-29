NASA наняло богословов для подготовки человечества ко встречи с инопланетянами

NASA наняло богословов, чтобы подготовить человечество к контакту с инопланетянами. Фото: pixabay

NASA наняло богословов, чтобы подготовить человечество к контакту с инопланетянами. Фото: pixabay

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединённых Штатов Америки (NASA) стало брать на работу богословов и священнослужителей для того, чтобы понять, как представители различных мировых религий отнесутся к новости об установлении контакта с инопланетными существами.

Об этом пишет издание Dazed Digital.

Для работы были наняты 24 религиозных эксперта. Все они примут учатие в программе Центра теологических исследований Принстонского университета. Отмечается, что еще 7 лет назад NASA выделило на это порядка 1,1 миллиона долларов.

Одним из экспертов стал британский богослов из Кембриджского университета Эндрю Дэвидсон, заявивший, что возможность обнаружить жизнь на другой планете вполне реальна, сообщает The Mirror.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выяснили, что спасает от депрессии.