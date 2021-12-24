Ученые выяснили, что спасает от депрессии

Ученые выяснили, что спасает от депрессии
Полезен только натуральный шоколад. Фото: pixabay

Ученые из Южной Кореи провели исследование и выяснили, что темный шоколад с долей какао не менее 85% благотворно влияет на кишечник и помогает бороться с депрессивными состояниями.

Исследование опубликовано в издании The Journal of Nutritional Biochemistry. В эксперименте участвовали три группы людей в возрасте от 20 до 30 лет. Первая употребляла темный шоколад с 70% какао, другая – с 85%, третья же была контрольной. Все участники получали по 10 грамм шоколада три раза в день на протяжении 21 дня.

«Ежедневное потребление 85% темного шоколада увеличивает разнообразие кишечных микробных сообществ», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, этот шоколад влияет и на настроение.

«Потребление темного шоколада с более высоким содержанием какао положительно влияет на негативные эмоциональные состояния», — отметили ученые.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что швейцарский кардиолог Томас Люшер, который более десяти лет возглавлял авторитетный медицинский журнал European Heart Journal, рассказал, что шоколад и кофе могут быть полезны для человека, если употреблять их в умеренном количестве.

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