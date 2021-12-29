В мире от COVID-19 пострадало более 283 млн человек

В США скончалось более 820 тыс. человек от коронавируса. Фото: pexels.com

В США скончалось более 820 тыс. человек от коронавируса. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 283 млн 439 тыс. 229 человек.

По данным SCMP на 29 декабря, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 422 тыс. 7 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 53 млн 170 тыс. 421 человек, на втором месте Индия — 34 млн 808 тыс. 886, затем идет Бразилия 22 млн 259 тыс. 270 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 458 тыс. 271 человек, умерло при этом 307 тыс. 22 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия вошла в топ-5 стран по экспорту вакцин от новой коронавирусной инфекции.