Без колбасы и сладкого: как сэкономить на новогоднем столе

Диетолог Юлия Пигарева рассказала, как снизить расходы на праздничный стол, при этом сделать блюда более полезными для здоровья.

Как передает агентство «Прайм», для начала стоит отказаться от колбасной нарезки. Специалист посоветовала заменить колбасу курицей, индейкой или говядиной. Мясо можно запечь и нарезать или добавить в салат. Этот вариант дешевле и полезнее.

Кроме того, можно сэкономить, заменив дорогую красную или черную икру на более доступную икру минтая или палтуса. А для того, чтобы не тратить много денег на рыбу, можно купить и засолить ее самостоятельно.

Пигарева также посоветовала отказаться от сладкого — газированных напитков и десертов. Эти продукты можно заменить морсом и фруктами. Так получится не только сэкономить, но и поберечь свое здоровье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала, какие десерты выбрать для новогоднего стола.