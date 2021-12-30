Следствие просит продлить Хованскому запрет определенных действий до 8 февраля

В Петербурге суд получил ходатайство следствия о продлении запрета определенных действий блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма.

Об этом 30 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ходатайство следствия о продлении Хованскому меры пресечения зарегистрировал Куйбышевский районный суд. Следствие просит сохранить запрет определенных действий до 8 февраля 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Юрия Хованского отпустили из СИЗО, заменив меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Теперь видеоблогеру нельзя выходить из дома с 22 до 10 часов, посещать массовые мероприятия и пользоваться интернетом.

Напомним, Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года, а после по решению суда заключили под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала песня о трагедии в «Норд-Осте», которую он исполнил на одном из стримов.