Жителям России, которые будут работать в праздничные дни, выплатят двойную зарплату в январе

Жителям России, которые будут работать в праздничные дни, выплатят двойную зарплату в январе. Фото: pixabay

Жителям России, которые будут работать в праздничные дни, выплатят двойную зарплату в январе. Фото: pixabay

Россияне, которые будут работать в праздники, получат зарплату в двойном размере.

Представители Минтруда рассказали, что труд жителей России в праздничные должен быть оплачен в двойном размере. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Работающим в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 людям на пятидневке с фиксированными выходными будет положена зарплата в два раза больше обычной по этому же промежутку времени. Кроме увеличения денежных сумм такие россияне могут получить отгулы.

В ведомстве отметили, что двойной оклад положен за все фактически отработанные часы в праздничный день с 00:00 до 24:00. В дни, когда осуществляется только часть смены, правила увеличения зарплаты также распространяется. Оплата труда в двойном размере должна проводиться с учётом компенсаций и стимулирующих выплат.

Тем, кто работает на сдельной основе, также должны выплатить вознаграждение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что размер минимальной заработной платы у петербуржцев в грядущем 2022 году превысит общероссийский показатель на 36,9%.