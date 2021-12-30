С Нового года начнется крупнейшая денежная реформа: такого не было с 90-х годов

Россиянам сообщили о новой реформе, которая станет самой крупной за последние тридцать лет. Гражданам стоит подготовиться к изменениям, которые коснутся их денежных средств. PRIMPRESS сообщает, что нововведения будут происходить по инициативе Центрального банка.

Эксперты отмечают, что новшества связаны с внедрением новой валюты — цифрового рубля. Планируется, что она станет частью структуры денежных средств в России.

Заместитель главы ЦБ Ольга Скоробогатова прокомментировала данную ситуацию. По ее словам, скоро планируется тестирование новой валюты, а в ближайшем будущем новые деньги смогут опробовать и россияне.

Эксперты сообщают, что введение в общую систему новой валюты будет проводиться постепенно. Тестирование также планируется в несколько этапов. Изначально цифровые деньги опробуют некоторые банки, которые в ближайшее время хотят принять участие в реализации реформы. Далее к использованию новой валюты планируют подключить физические лица, речь идет пока о денежных переводах.

Следующим этапом внедрения новой валюты станет подключение к тестированию переводов между юридическими лицами. Так, к платформе нового рубля подключится Федеральное казначейство.

После успешного завершения предыдущих этапов власти планируют вывести новую валюту на мировой рынок. Для этих целей будет проводиться обмен цифрового рубля на мировые валюты.

Власти полагают, что новые деньги должны быть так же удобны в использовании, как и все привычные валюты. Для этих целей будет проводиться тестирование и оффлайн-использования.

Чиновница добавила, что уже после новогодних праздников к тестированию подключатся 12 банков, готовых к сотрудничеству. Это будет первым этапом проведения денежной реформы.