В Минтруд направлено предложение о налоговом вычете при покупке автомобиля

В Минтруд направлено предложение о налоговом вычете при покупке автомобиля
В Минтруд направлено предложение о налоговом вычете при покупке автомобиля. Фото: pixabay.com

От директора Института исследования проблем современной политики и кандидата политических наук Антона Орлова поступило предложение ввести налоговый вычет при покупке автомобиля. Таким образом, россиянин сможет вернуть до 130 тысяч рублей.

Орлов направил письмо с соответствующим предложением главе Минтруда Антону Котякову. Об этом сообщает RT. Подчеркивается, что при покупке недвижимости налоговое законодательство предусматривает право получения налогового вычета до двух миллионов рублей. То есть можно вернуть 13% с потраченной суммы, что зачастую доходит до 200 тысяч рублей.

Директор Института исследования проблем современной политики подчеркивает, что налоговый вычет существенно помогает гражданам сэкономить при приобретении квартиры или дома. Предоставляемая возможность является важной мерой материальной государственной поддержки граждан, но при приобретении автомобиля такое правило не предусмотрено, поэтому Орлов внес предложение изменить этот пункт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работающие в праздники россияне получат зарплату в двойном размере.

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