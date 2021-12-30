МВД России выдаст лицам без гражданства карту с биометрическими данными

МВД России выдаст лицам без гражданства карту с биометрическими данными. Фото: Pixabay

МВД России выдаст лицам без гражданства карту с биометрическими данными. Фото: Pixabay

В России лицам без гражданства планирует выдать специальные карты с чипами, содержащими биометрические данные.

Выдавать такие карты будет МВД России. Нововведение ожидается в январе следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Новый формат временного удостоверения для лиц без гражданства представляет собой карточку с чипом, на котором записано электронное изображение лица и отпечатки пальцев иностранца. Также будет выдаваться вид на жительство.

«Утвердить порядок использования органами государственной власти временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ в форме карты с электронным носителем информации для идентификации лица без гражданства с помощью биометрических персональных данных», — отмечают в МВД.

Новое временное удостоверение будет действительно в течение 10 лет с даты записи биометрических данных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому необходимо прежде, чем получить оружие, пройти проверку в ФСБ и МВД.