МВД России выдаст лицам без гражданства карту с биометрическими данными

МВД России выдаст лицам без гражданства карту с биометрическими данными
МВД России выдаст лицам без гражданства карту с биометрическими данными. Фото: Pixabay

В России лицам без гражданства планирует выдать специальные карты с чипами, содержащими биометрические данные.

Выдавать такие карты будет МВД России. Нововведение ожидается в январе следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Новый формат временного удостоверения для лиц без гражданства представляет собой карточку с чипом, на котором записано электронное изображение лица и отпечатки пальцев иностранца. Также будет выдаваться вид на жительство.

«Утвердить порядок использования органами государственной власти временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ в форме карты с электронным носителем информации для идентификации лица без гражданства с помощью биометрических персональных данных», — отмечают в МВД.

Новое временное удостоверение будет действительно в течение 10 лет с даты записи биометрических данных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому необходимо прежде, чем получить оружие, пройти проверку в ФСБ и МВД.

вид на жительство гражданство рф иностранец МВД России Россия


 

Новости партнеров
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от "омикрона"
Депутат Рады прокомментировал, как
Депутат Рады прокомментировал, как "ультиматум Путина" повлиял на США
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Ведущий программы
Ведущий программы "Умницы и умники" высказался о девятилетней студентке МГУ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МВД России выдаст лицам без гражданства карту с биометрическими данными
Острожно злая собака: на горке по проспекту Тореза на ребенка напало животное
Таксисты рассказали, почему петербуржцам приходится так долго ждать и так ...
В парадной на Бухарестской петербуржец домогался женщины
Зданию горевшей «Невской мануфактуры» требуется незамедлительный ремонт
Центробанк решил избавиться от Сбербанка: будут ли работать карты Cбербанка ...
ПФР выплатит некоторым неработающим пенсионерам по 6 тысяч в 2022 году
В Минтруд направлено предложение о налоговом вычете при покупке автомобиля