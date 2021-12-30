Пассажиры петербургской подземки перестали пользоваться жетонами

Всего 7% пассажиров метро Петербурга оплачивают проезд с помощью жетонов. Спрос на них упал в два раза.

Об этом сообщает телеканал Санкт-Петербург , ссылаясь на слова начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгения Козина.

Если сравнивать с 2019 годом, то люди, пользующиеся метро, стали в два раза реже использовать при оплате проезда жетоны.

По словам Евгения Козина, Петербург решил не переходить на бумажный носитель, а оставить металлический жетон как символ проезда в петербургском метро. Однако используют по назначению эти «монетки» в основном туристы.

Отмечается, что в качестве сувениров у петербуржцев и гостей города на руках 11 млн жетонов. К слову, жетончики абсолютно безопасны. Для того, чтобы на них не оставалось бактерий и вирусов, после каждой выгрузки из турникетов их дезинфицируют.