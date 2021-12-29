В 2022 году для обладателей карт «Мир» и Единая карта петербуржца проезд в метро подешевеет

В 2022 году для обладателей карт "Мир" и Единая карта петербуржца проезд в метро подешевеет. Фото: https://ekp.spb.ru

В 2022 году для обладателей карт "Мир" и Единая карта петербуржца проезд в метро подешевеет. Фото: https://ekp.spb.ru

В 2022 году жители Северной столицы смогут пользоваться услугами метрополитена с большей выгодой, если у них на руках будет карта «Мир» или Единая карта петербуржца. С нового года цены в петербургской подземке по «гостевому тарифу» вырастут.

Экономия по картам «Мир» любого банка и Единому проездному билету петербуржца составит до 34 рублей с каждой поездки, сообщает пресс-служба платежной системы «Мир». Новые цены в петербургском метрополитене установят с 1 января 2022 года, они станут выше для гостей города, но для тех, у кого есть карта «Мир» и Единая карта петербуржца, которая выпускается на базе платежной системы «Мир», в общей сложности проезд выйдет значительно дешевле.

Новые тарифы в Петербурге установят не только на поездки в метро, но и на наземный транспорт. Так, чтобы проехать в метро один раз по жетону придется заплатить 65 рублей, то есть с настоящей цены билет подорожает на 5 рублей. Совсем другая ситуация сложится у владельцев карт «Мир». Таким образом, получится заплатить на 21 рубль меньше базового тарифа. Стоимость составит всего 44 рубля.

Стоит отметить один немаловажный момент, если национальная карта загружена в смартфон, то получится сэкономить еще больше. Оплата с помощью телефона проводится через Pay-приложение, выгода при этом составит 24 рубля, и проезд будет стоить 41 рубль. Если оплатить проход в метро с помощью ЕКП, то можно сохранить 30 рублей, с карты при этом спишется 35 рублей. Такая же система аналогично карте «Мир» действует с использованием приложения на смартфоне. С помощью такого способа в 2022 году можно будет проехать за 31 рубль. Обе карты можно загрузить в телефон с помощью мобильных приложений Mir Pay, Samsung Pay, Сбер Pay или Apple Pay.

«Так, в 2021 году национальной картой в метрополитене совершено порядка 12,5 миллионов оплат, ЕКП – свыше 24 миллионов. Благодаря нашему предложению за 2021 год жители и гости Санкт-Петербурга сэкономили на поездках в метро больше 350 миллионов рублей», — отмечают в пресс-службе.

Пользоваться бесконтактными картами «Мир» и ЕКП не составит труда после установки приложения. Достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» или ЕКП к турникету, который поддерживает оплату банковскими картами. Отмечается, что по всем вопросам обслуживания карты «Мир», в том числе привязанной в Pay-сервисе, необходимо обращаться в банк, выпустивший карту.

Уменьшение платы по таким картам направлено на сохранение льготных условий для петербуржцев, заметили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с нового года пенсионерам больше не будет необходимости платить за обслуживание карты «Мир».