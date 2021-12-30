Минздрав РФ не советует россиянам выезжать зарубеж на праздники

Такое заявление сделал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Потому как в мире продолжает распространяться новый штамм коронавируса «омикрон». Россияне могут оказаться в опасности, если решат отправится за рубеж в новогодние праздники, пишет Интерфакс.

По словам Чуланова, если поездку уже не отменить, то стоит загодя вакцинироваться от ковида и не забывать о мерах профилактики во время путешествия.

Также специалист напомнил, что гражданам, переболевшим коронаиурсом или же привитым более полугода назад, пора прививаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чиновникам могут запретить выезжать за рубеж в период праздников по случаю Нового года для развития внутреннего туризма. Соответствующие вопрос обсуждается в Государственной Думе России.