Последний день 2022 года: в Петербурге ожидают потепления

Последний день 2022 года: в Петербурге ожидают потепления
31 декабря выпадет снег в Петербурге. Фото: Pixabay

Солнца 31 декабря петербуржцам не видать. В регионе будет облачно.

Прогнозисты говорят, что 31 декабря, в пятницу, в Северной столице выпадут осадки. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В течение дня начнет дуть южный, юго-западный и западный умеренный ветер.

В темное время суток температура воздуха составит -6…-8 градусов. Днем будет гораздо теплее. Термометры покажут +1…-1 градус.

Отмечается, что ночью пойдет снег. Днем он также будет, но совсем небольшой. Осадки прогнозируют в виде мокрого снега и мороси. Автомобилистов и пешеходов предупредили о непростой ситуации: липкий и мокрый снег, небольшой гололед.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев ждет комфортная зима. Выпадет снег и температура опустится -7 градусов.

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