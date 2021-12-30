Комфортная зима: петербуржцев ждут снег и -7 градусов

Комфортная зима: петербуржцев ждут снег и -7 градусов
В Петербурге пройдет небольшой снег. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге 30 декабря ожидается комфортная зимняя погода: небольшой снег и никаких сильных морозов.

Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По данным синоптика, сегодня Северная столица находится на периферии уходящего антициклона. Город накроет первыми порциями теплого и влажного атлантического воздуха.

В такой ситуации небо над Петербургом затянет облаками, в некоторых районах ожидается небольшой снег. Температура воздуха сегодня будет соответствовать норме по календарю.

Термометры покажут от -5 до -7 градусов. В Ленобласти температура может опуститься до -9 градусов. Скорость южного ветра составит 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление снизится до 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ожидается мороз до минут 11 градусов.

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