Стало известно, какая погода будет в Ленобласти 31 декабря

Стало известно, какая погода будет в Ленобласти 31 декабря
На дорогах Ленобласти возможен гололед. Фото: https://pixabay.com
В последний день уходящего года в Ленинградской области обещают облачную погоду.
Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

31 декабря в области выпадет небольшой снег. Осадки в утренние и дневные часы на западе будут в виде мокрого снега.

Прогнозируют также и морось, и гололед.

В регионе ночью задует южный и юго-западный ветер. Днем он станет юго-западным и западным умеренным.

В темное время суток градусники покажут -6…-11 градусов. Местами может быть еще холоднее, до -15 градусов, а вот днем термометры покажут +1…+4.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что мужчина на снегоходе провалился под лед в лесу Ленинградской области.

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Стало известно, какая погода будет в Ленобласти 31 декабря
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