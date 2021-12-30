Взрыв и пожар: в Ялте с ожогами госпитализировали грудничка и женщину

Утро 30 декабря, в четверг, для жителей одного из ялтинских домов было поистине страшным. Сначала в здании прогремел взрыв, а затем начался пожар.

Все произошло в трехэтажном доме, примерно в 11:40, по улице Таврической, в доме №12. Взрыв газовоздушной смеси привел к обрушению перекрытий дома. Изначально сообщалось, что площадь возгорания 40 квадратных метров, однако позднее МЧС подтвердило, что огонь распространился уже на 150 «квадратах», а затем на 250 квадратных метрах.

К несчастью, не обошлось без пострадавших. С ожогами первой степени скорая увезла 30-летнюю женщину и ребенка 2021 года рождения, отмечает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Также из дома пришлось эвакуировать 20 человек. Власти Ялты пообещали, что жильцы смогут разместиться в пансионате. Ведь в их доме обрушились перекрытия.

Оказалось, что в одной из квартир, расположенных на втором этаже, стоял газовый баллон. Именно он-то и стал причиной несчастья. По словам очевидцев, в здании порушились межэтажные перекрытия, а одна из стен сильно накренилась.

Молодая женщина и младенец, по предварительным данным, единственные, кто пострадал. Тела обоих покрыты ожогами, пострадавших пришлось доставить в учреждение здравоохранения

На место случившегося, чтобы координировать действия оперативников, выехал исполняющий обязанности прокурора Ялты Игорь Мерзляков.

К слову, прокуратура уже начала проверку. По результатам мероприятий будет дана оценка работе контролирующих органов, а также полноте и достаточности мер, принимавшихся на территории муниципалитета в целях соблюдения мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Возгорание, почти что уничтожившее дом, наконец, удалось локализовать. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайный ситуаций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв. В результате происшествия погибли два человека.