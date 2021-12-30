Очевидцы заметили, как на Комендантском горит Chevrolet

Очевидцы заметили, как на Комендантском горит Chevrolet
Огонь охватил автомобиль. Фото: "Яндекс панорамы"

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил автомобиль марки Chevrolet.

Возгорание случилось во четверг, 30 декабря, по адресу: Комендантский проспект, дом №51, корпус 1. Очевидцы вызвали МЧСников в 15:55. К месту происшествия оперативно были направлены 10 спасателей на двух единицах специальной техники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в автомобиле марки Chevrolet обгорел моторный отсек.

В 16:10 пожар локализовали. Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Для того, чтобы потушить возгорание пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на Новой улице в Петербурге охватил 20 «квадратов».

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