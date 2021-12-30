КАД, ЗСД и центр: Петербург тонет в пробках в четверг вечером

Больше всего пробован вечером в центре Петербурга. Фото: "Яндекс пробки"

Больше всего пробован вечером в центре Петербурга. Фото: "Яндекс пробки"

На часах еще нет и 18 часов, а в Петербурге, во многих районах, фиксируются большие пробки.

В разных районах Петербурга замечены 7-балльные заторы. Жители Северной столицы возвращаются с работы домой, в четверг. Загруженность на городских трассах , 30 декабря, выросла до семи баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 7 баллов, при этом к 20:00 ситуация изменится, пробки станут уже четырехбалльными.

Красным отмечены участки на КАДе, на ЗДС, на Загородном проспекте, на Садовой улице, на Литейном проспекте, на Невском проспекте, на Гончарной улице, на Итальянской улице, на Волынском переулке, на Большой Конюшенной, на Дворцовой набережной, на улице Ефимова, на Суворовском проспекте, на Воскресенской набережной, на Пироговской набережной, на Выборгской набережной, на проспекте Испытателей, на Коломяжском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП на Большом проспекте В.О. спровоцировало пробку.