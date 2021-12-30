Мурашко сообщил об итогах поездки в ЮАР для изучения «омикрон» штамма

Мурашко сообщил об итогах поездки в ЮАР для изучения «омикрон» штамма
Быстрое течение болезни при "омикрон"-штамме увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Фото: kremlin.ru

Минздрав: больные «омикроном» меньше лежат в больницах.

Пациенты, инфицированные «омикроном» меньше времени находятся в стационарах, им требуется меньше времени на лечении при этом штамме коронавирусной инфекции. Об этом глава Минздрава сообщил на заседании Оперштаба, информирует ТАСС.

Но за счет быстрого течения болезни и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему лавинообразно увеличивается, отметил Мурашко. Кроме того, растет число госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии в регионах России. Больше всего тяжелых пациентов в 16 регионах страны.

О быстром течении заболевания нового штамма стало известно благодаря опыту других стран. Так, специалисты Минздрава и Роспотребнадзора по итогам выезда в ЮАР изучили вопросы клиники и течения болезни при заражении «омикрон» штамма.

Эксперты отмечают гриппоподобное течение заболевания. В числе симптомов: першение в горле субфебрильная лихорадка при которой температура на уровне 37,1 — 38 градусов держится долгое время, а также интоксикация миалгия и поражение органов ЖКТ.

Gazeta.SPb.ru сообщала, Минздрав не рекомендует в новогодние праздники покидать пределы страны.

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