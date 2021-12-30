Регоператор «Невский экологический оператор» начнет работу с 1 января

Регоператор «Невский экологический оператор» начнет работу с 1 января
Петербуржцы могут сдать "Невскому экологическому оператору" практически любой мусор. Фото: pixabay

Региональный оператор уже заключил соглашения с работающими в регионе объектами, имеющими лицензии. Он приступит к своей работе с 1 января 2022 года.

«Невский экологический оператор» станет оказывать услуги предусматривающие обращению с твердыми коммунальными отходами. Делать это акционерное общество начнет в качестве регионального оператора. Об этом пишет Peterburg2, ссылаясь на информацию от Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Северной столицы.

Незадолго до того, как приступить к работе, Комитет по тарифам утвердил норматив накопления и предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для всех категорий потребителей.

Стоит отметить, что сдать в «Невский экологический оператор» петербуржцы могут почти все что угодно: бытовой мусор, мебель, обои, сантехнику, линолеум, плинтусы, мусор от ремонтных работ, цемент и бетон, кирпич, кровельные материалы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компанией-проектировщиком заводов переработки мусора стала ООО «КПЭИ».

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