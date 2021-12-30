Названы два главных фактора в снижении смертности от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что важнейшими мероприятиями по снижению смертности от ковида являются соблюдение ограничений и вакцинация.

«Важнейшими мероприятиями по снижению смертности от COVID-19 являются соблюдение ограничительных мероприятий и вакцинация», — приводит ее слова РИА «Новости».

По ее словам, на 30 декабря численность россиян, которые получили первый компонент препарата составила 78,7 млн человек, полностью привиты почти 74,5 млн.

По последним данным, в России выявлено 10 479 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 307 948 летальных исходов, выздоровели 9 423 227 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 60 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.