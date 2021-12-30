В Петербурге зафиксировали еще 60 смертей от коронавируса

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 60 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлен 71 летальный исход за сутки. Тройку замыкает Московская область — 50 смертей. В Ленинградской области от умерли еще четыре пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 22 262. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 296 180 человек, в том числе 1076 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус отбирает годы жизни у переболевших.