Сергей Кравцов: в России планируют сократить обучение по рабочим специальностям

Сергей Кравцов: в России планируют сократить обучение по рабочим специальностям
Около 80% программ не актуальны для рынка труда, считает Кравцов. Фото: Pixabay

В следующем году до 50% студентов переведут на сокращенную программу обучения по рабочим профессиям.

Минпросвещения РФ расширит количество отраслей, включенных в программу «Профессионалитет», смысл которой в сокращении сроков обучения рабочих профессий и специальностей. Об этом сообщается на сайте Национальные проекты.рф со ссылкой на руководителя министерства Сергея Кравцова.

Отмечается, об этом Кравцов заявил на заседании комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям РСПП. По его словам, нормативная база для этого готова, отрасли, которые не вошли в список, включат в 2022 году.

«Но в целом мы планируем порядка 40–50% студентов перевести на эти программы [обучения]», — сообщил Кравцов.

Учащихся будут готовить под конкретные задачи отраслей и предприятий. Программа стартует 1 сентября 2022 года для 150 тыс. студентов по восьми отраслям.

До 2024 года на нее выделено 30 млрд рублей из федерального бюджета.

Gazeta.SPb.ru сообщала, в Центробанке считают, экономика достигла «перегрева» из-за нехватки рабочих рук на рынке труда.

минпросвещения рабочие профессии рынок труда сергей кравцов


 

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Сергей Кравцов: в России планируют сократить обучение по рабочим специальностям
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