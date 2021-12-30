Врач-нарколог Нурисламов сообщил о росте психологических заболеваний среди россиян в этом году

Расстройства замечены у переболевших коронавирусом даже при стабильном доходе и работе. Фото: Pixabay

Расстройства замечены у переболевших коронавирусом даже при стабильном доходе и работе. Фото: Pixabay

На первом месте по численности в стране — Петербург, следом идет Москва.

Врач-психиатр Сергей Нурисламов предупредил о росте психиатрических патологий среди сограждан в 2021 году. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

За 2021 год число россиян с психическими расстройствами в зависимости от региона выросла в среднем от 10 до 30%. Лидирует Северная столица, среди петербуржцев на 1/3 больше людей с подобными проблемами, чем в остальных городах. Немного отстает Москва, где рост составил 28%.

Нурисламов считает, в обществе пора вводить новые психологические нормы. Люди с психическими расстройствами зачастую становятся жертвами мошенников, которые оформляют на несчастных огромные кредиты, которые могут привести к долгам. Есть вероятность, что из-за долгов эта уязвимая категоряи граждан может быть лишена имущества.

Кроме того, часто от неврозов и расстройств страдают несовершеннолетние и переболевшие ковид, даже те, у кого налажена жизнь: есть работа и стабильный доход.

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