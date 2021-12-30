Перед Новым годом космонавты обратились к россиянам с околоземной орбиты

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции выступили с предновогодним обращением к россиянам.

Они пожелали россиянам стойкости и новых достижений.

«Мы желаем вам в новом 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы. С Новым годом», — приводит их слова РИА Новости.

Антон Шкаплеров рассказал, что совсем скоро он и Дубров соберутся у импровизированного праздничного стола с коллегами из других стран, чтобы встретить Новый год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Северная столица оказалась в объективе камер с непривычного ракурса. Космонавты с Международной космической станции запечатлели город с высоты выше, чем птичьего полета.