Британские ученые назвали легкий способ определить рак

Британские ученые назвали легкий способ определить рак
Врач утверждает, некоторые витамины помогают справиться с инфекциями. Фото: Pixabay

Британские ученые рассказали, что изменения на кончиках пальцев могут указывать на развитие рака.

Речь идет о симптоме барабанных палочек, или пальцах Гиппократа. Это колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев кистей с характерной деформацией ногтевых пластин в виде часовых стекол.

По словам ученых, такой признак наблюдается у 35% людей с немелкоклеточным раком легкого и у 4% с мелкоклеточным раком, сообщает Express со ссылкой на данные британской Национальной службы здравоохранения.

Среди других симптомов, которые могут указывать на онкологическое заболевание: внезапно появившаяся одышка, боль в груди или плече, потеря аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что хирург-онколог Иван Карасев рассказал как взаимосвязаны между собой возраст и скорость развития рака. Специалист в своем аккаунте в Instagram подтвердил устоявшееся мнение о том, что онкология куда быстрее развивается в организмах молодых людей, чем пожилых.

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Британские ученые назвали легкий способ определить рак
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