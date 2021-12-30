Британские ученые назвали легкий способ определить рак

Британские ученые рассказали, что изменения на кончиках пальцев могут указывать на развитие рака.

Речь идет о симптоме барабанных палочек, или пальцах Гиппократа. Это колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев кистей с характерной деформацией ногтевых пластин в виде часовых стекол.

По словам ученых, такой признак наблюдается у 35% людей с немелкоклеточным раком легкого и у 4% с мелкоклеточным раком, сообщает Express со ссылкой на данные британской Национальной службы здравоохранения.

Среди других симптомов, которые могут указывать на онкологическое заболевание: внезапно появившаяся одышка, боль в груди или плече, потеря аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что хирург-онколог Иван Карасев рассказал как взаимосвязаны между собой возраст и скорость развития рака. Специалист в своем аккаунте в Instagram подтвердил устоявшееся мнение о том, что онкология куда быстрее развивается в организмах молодых людей, чем пожилых.