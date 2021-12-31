Россиянам рассказали, когда лучше воздержаться от покупки валюты

Россиянам рассказали, когда лучше воздержаться от покупки валюты
Эксперт рассказал, когда лучше воздержаться от покупки валюты. Фото: Pixabay

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров посоветовал отложить покупку валюты в период проведения ЦБ жесткой денежно-кредитной политики, когда регулятор повышает ключевую ставку.

Он отметил, что в такой период растет спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов, сообщает агентство «Прайм». Инвесторы могут рассмотреть более выгодные рублевые инструменты. Это может служить сигналом к укреплению рубля в среднесрочной перспективе.

По словам специалиста, к концу года и в праздничные дни уровень расходов домохозяйств растет, поэтому покупать большие объёмы валюты в такое время нецелесообразно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для выгодной покупки валюты следует соблюдать несколько установок. Мониторинг динамики курсов, прогнозирование, поведения рубля в ближайшее время и другое. Рубль обычно укрепляется в конце месяца. В этот период происходят налоговые выплаты у российских компаний, что и приводит к стабилизации рубля.

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