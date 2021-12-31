В Пулково 31 декабря задержали три рейса

В пятницу, 31 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задержали три внутренних рейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Тобольска, Уфы и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Первым задерживается рейс до Тобольска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 00:30, однако время вылета сдвинули на 04:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Уфы. Самолет перенесли с 1:45 на 40:40.

Также задерживают самолет до Москвы. Время вылета перенесено с 7:00 на 7:50.

Причины задержек не указываются.

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