Гастроэнтеролог призвала отказаться от сладкого в Новый год

Гастроэнтеролог призвала отказаться от сладкого в Новый год
Если без десертов за новогодним столом не обойтись, то лучше приготовить их своими руками, чем покупать в магазине. Фото: pixabay

Врач-гастроэнтеролог Юлия Мачнева объяснила, почему за праздничным столом в ночь на 1 января стоит отказаться от употребления десертов.

Специалист рассказала РИА Новости, что правильнее будет устроить чаепитие отдельным приемом пищи, причем на следующий день. Она объяснила, что сладкие десерты являются смесью жиров и углеводов, очень тяжелой для пищеварения.

Но если без десертов за новогодним столом не обойтись, то лучше приготовить их своими руками, чем покупать в магазине. К примеру, в заводских тортах содержится много трансжиров, пальмовых масел, эмульгаторов и консервантов, которые не несут никакой пользы для организма.

Главное, по словам Мачневой, не употреблять десерты сразу после обильного застолья, поскольку ЖКТ уже достаточно перегружен, а для усвоения этой сложной смеси жиров и углеводов нужны активные пищеварительные ферменты.

«Но если это неизбежно, и мама или бабушка в ожидании дегустации ее торта, то положите себе самый маленький кусочек, и заешьте его клетчаткой (например, салатные листья или зелень) и тогда глюкоза будет медленнее всасываться, и это даст необходимое время вашему желудку для правильного переваривания», — рассказала врач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала, чем заменить вредные продукты на новогоднем столе.

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