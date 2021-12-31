Петербургские кардиохирурги спасли двухлетнюю девочку, у которой отказывало сердце

Хирургическое вмешательство стало уже четвертым для ребенка. Фото: pixabay.com

Хирургическое вмешательство стало уже четвертым для ребенка. Фото: pixabay.com

Кардиохирурги Детской городской больницы № 1 в Петербурге спасли двухлетнюю девочку из Сибири. Малышке Евгении потребовалась срочная операция на сердце.

По словам президента ассоциации детских кардиологов России профессора Игоря Ковалева, в младенчестве ребенку был поставлен кардиостимулятор, который привел к осложнениям. У девочки выраженная десинхронизации сердечных сокращений и тяжелая сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса крови.

Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, медиками было принято решение провести операцию — синхронизировать работу сердца, изменив расположение электродов.

После операции у сердце девочки уменьшилось до нормальных размеров, малышка идет на поправку. Маленькая пациентка остается под наблюдением медиков

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербургской больнице врачи впервые провели операцию лечения редкого порока сердца у детей. Медики установили биологические протезы в аорту и легочную артерию двух петербургских детей.