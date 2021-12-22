В Петербургской больнице врачи впервые провели операцию лечения редкого порока сердца у детей

В Детской городской больнице №1 врачи впервые в России провели операцию по коррекции общего артериального ствола двумя детям.

Кардиохирурги установили биологические протезы в аорту и легочную артерию двух петербургских детей. Об этом сообщает комздрав Северной столицы.

Кардиолог Наталья Федорова отметила, что обе операции прошли успешно. Юным пациентам установили индивидуальные протезы, которые состоят из неживых, специально обработанных тканей человека. У одного из детей чрезвычайно редкий и грозный порок сердца. В свои 11 месяцев ребенок перенес операцию на сердце, операцию по поводу атрезии 12-перстной кишки и ковидную пневмонию, но со временем его состояние начало усугубляться нарастанием недостаточности на единственном клапане, отводящем кровь от сердца.

На настоящий момент оба ребенка уже выписаны из клиники домой.

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