Обязательная вакцинация детей от COVID-19 по версии депутата Володина: к чему готовиться родителям

В связи с распространением смертельной инфекции Минздрав издал приказ о коронавирусе, в котором была затронута и тема вакцинации. Особое внимание общественности привлекла обязательная вакцинация детей от COVID-19. Депутат Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что данный приказ срочно нуждается в пересмотре, поскольку содержит неточности, способные вызвать путаницу, сообщает РИА Новости.

На недавнем заседании Государственной думы глава комитета по вопросам семьи Нина Останина сообщила о беспокойстве родителей по поводу прививок для несовершеннолетних. Причиной таких волнений стал соответствующий приказ Минздрава о включении детей в категорию граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

При детальном рассмотрении депутаты пришли к выводу, что основания для беспокойства родителей действительно имеются. Все дело в формулировке правовой нормы, которую можно истолковать неверно.

В государственном календаре прививок существует графа с указанием категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. С недавних пор туда включили и детей, но с оговоркой о добровольности и наличии письменного согласия родителей.

Вячеслав Володин обратил внимание коллег на то, что подобная формулировка вносит путаницу. И беспокойство родителей только подтверждает слова депутата. По его мнению, приказ необходимо доработать и исключить детей из категории россиян, подлежащих обязательной вакцинации.

Также депутат отметил, что вакцинация носит добровольный характер, а дети находятся под защитой закона, и президент не одобрит неточности в данном вопросе.

Обновленный национальный календарь прививок, куда теперь включена и вакцинация от COVID-19, поможет гражданам лучше ориентироваться в данном вопросе. Иммунологи напоминают, что прививка на сегодняшний день является самым надежным способом борьбы с коронавирусом. И сознательные граждане вносят огромный вклад в сохранение здоровья всех россиян. По результатам статистики количество случаев заражения привитых не превышает 4%. А регулярная вакцинация (раз в полгода) еще больше сокращает риск заболевания коронавирусом. На сегодняшний день в России привились более 70 миллионов человек.