Врач рассказал, чем грозит сочетание алкоголя с лекарствами

Лучше отказаться от экспериментов и не сочетать спиртное с лекарствами. Фото: pixabay

Лучше отказаться от экспериментов и не сочетать спиртное с лекарствами. Фото: pixabay

Врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасном влиянии алкогольных напитков на прием лекарств.

По словам доктора медицинских наук, для людей, которые постоянно принимают какие-либо лекарственные препараты, может быть опасен даже один бокал шампанского, передает радио Sputnik.

Жемчугов отметил, что противопоказания к каждому лекарству указаны в инструкции по применению. Он призвал внимательно прочитать ее и обсудить возможность употребления алкоголя с лечащим врачом.

Как отмечает врач, лучше отказаться от экспериментов и не сочетать спиртное с лекарствами, поскольку невозможно достоверно узнать, какой будет индивидуальная реакция организма.

Специалист рассказал об одном случае, который встретился в его практике: пациент запил анальгин алкоголем, после чего у него слезла кожа со всего тела.

«Это называется синдром Лайелла, редчайшая вещь, когда начинается аллергическая реакция под кожей, все «вскипает», кожа слезает», — подчеркнул медик.

Жемчугов призвал отдать предпочтение безалкогольному вину.

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