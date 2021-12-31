За 5 минут до боя курантов: последний в 2021 поезд отправится из Москвы в Петербург

31 декабря в путь отправятся почти 190 тыс. человек. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

31 декабря в путь отправятся почти 190 тыс. человек. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Скорый поезд «Красная стрела» отправится в 23:55.

31 декабря, в 23:55, последний состав из столицы стартует в город на Неве. Как пишет ТАСС, в пятницу поедет первый фирменный поезд в истории стальных магистралей страны «Красная стрела».

Когда начнут бить куранты, поезд будет еще где-то в Первопрестольной. Тогда с пассажирами свяжется по громкой связи начальник поезда.

По информации Федеральной пассажирской компании, в ночь с 31 декабря на 1 января в пути будут находиться 450 поездов дальнего следования. В дороге Новый год встретят порядка 55 тыс. пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Деды Морозы и Снегурочки вместе с пассажирами в «Сапсанов» и «Ласточек» отправятся в путешествие.