Деды Морозы и Снегурочки вместе с пассажирами в «Сапсанов» и «Ласточек» отправятся в путешествие

Новогодние фильмы, аудиокниги и музыка будут в вагонах "Сапсанов" и "Ласточек". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Новогодние фильмы, аудиокниги и музыка будут в вагонах "Сапсанов" и "Ласточек". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Путешественники накануне Нового года проедутся в вагонах «Сапсанов» и «Ласточек» в компании Дедов Морозов и Снегурочек.

О том, что пассажиров скорых поездов ждут новогодние забавы рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».

Сейчас вагоны уже украсили праздничными игрушками и гирляндами, в вагоне-ресторане начали подавать традиционные новогодние блюда. Кроме этого, по телевизорам будут крутить соответствующее кино.

Поздравлять путешественников будут Дед Мороз и Снегурочка. Они подарят всем сладкие подарки и сувениры. Также онлайн для пассажиров проведут различные конкурсы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 27 декабря Дед Мороз сядет за руль автобуса №24. В автобусе, курсирующем по маршруту № 24, можно будет встретить Деда Мороза.