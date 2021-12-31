Назван способ похудеть, не ограничиваясь в еде

Старший диетолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Тамара Уилнер рассказала, как можно сбросить вес, не ограничивая себя в еде.

Как считает специалист, подсчет калорий нельзя назвать долгосрочным решением проблемы с похудением. Она уверена, что строгая диета имеет много недостатков: человек испытывает сильное чувство голода и раздражения, а по итогу срывается и снова полнеет. Любые ограничения в еде оказывают влияние на метаболизм, что становится причиной накопления ненужных жиров, передает Daily Mail.

Чтобы привести себя в форму и не придерживаться диет, диетолог посоветовала отдать предпочтение цельным продуктам и блюдам со сбалансированным содержанием белка и полезных жиров, благодаря которым человек получит длительное чувство насыщения.

«Важно, чтобы человек позволял себе есть то, что ему нравится, в умеренных количествах и, желательно, чтобы он кушал больше полезных продуктов», – отметила Тамара Уилнер.

Диетолог также посоветовала снизить уровень стресса, соблюдать режим сна и чаще двигаться.

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