Путин дал ассистенту Семака российское гражданство

Бразилец Виллиам де Оливейра получил гражданство Российской Федерации.

Кроме этого, такой же документ получил и начальник «Зенита» Евгений Кошелев. Бумагу подписал лидер России Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, бразилец Виллиам де Оливейра, может называть себя гражданином РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что объединение болельщиков петербургского ФК «Зенит» «Ландскрона» в полном составе отказалось от оформления Fan ID. По мнению фанатов, введение паспорта болельщиков идет вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Они подчеркнули, что навязываемое Fan ID «превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию»