Путин дал ассистенту Семака российское гражданство

Путин дал ассистенту Семака российское гражданство
Флаг "Зенита". Фото: скрин Instagram ФК Зенит

Бразилец Виллиам де Оливейра получил гражданство Российской Федерации.

Кроме этого, такой же документ получил и начальник «Зенита» Евгений Кошелев. Бумагу подписал лидер России Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, бразилец Виллиам де Оливейра, может называть себя гражданином РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что объединение болельщиков петербургского ФК «Зенит» «Ландскрона» в полном составе отказалось от оформления Fan ID. По мнению фанатов, введение паспорта болельщиков идет вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Они подчеркнули, что навязываемое Fan ID «превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию»

"Зенит" гражданство рф новости СПб путин


 

Новости партнеров
Ведущий программы
Ведущий программы "Умницы и умники" высказался о девятилетней студентке МГУ
Чего ждать петербуржцам после переезда
Чего ждать петербуржцам после переезда "Газпрома"?
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от "омикрона"
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин дал ассистенту Семака российское гражданство
Автомобилист разбил иномарку о трамвай утром 31 декабря на Московском проспекте
За 5 минут до боя курантов: последний в 2021 поезд отправится из Москвы в ...
Семейный подряд: парочка сняла гирлянды, повешенные жильцами дома на ...
Ученые: любовь к шоколаду и кофе передается по наследству
Депутат Крашенников: полученное при рождении гражданство РФ не может быть ...
Фильм «Ирония судьбы» вновь стал самым популярным у россиян в Новый год
Уборочная техника забыла про Приморский и Красногвардейский районы ...