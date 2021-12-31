Скворцова назвала самый эффективный способ борьбы с COVID-19

Скворцова назвала самый эффективный способ борьбы с COVID-19
Скворцова считает вакцинацию самым эффективным способом борьбы с пандемией. Фото: http://kremlin.ru

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова назвала вакцинацию самым эффективным методом в борьбе с пандемией коронавируса.

Скворцова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что вакцинация и иммунизация являются самыми эффективными методами борьбы с любой эпидемией. Она подчеркнула, что вакцинация от COVID-19 должна расширяться и совершенствоваться, чтобы коронавирус удалось победить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия готовится к новой волне COVID-19 после в январе. Ожидается, что число ежедневно регистрируемых случаев заражения начнет расти в январе-феврале. По информации источников Reuters, суточная госпитализация с COVID-19 и пневмониями превысит 50 тысяч человек.

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