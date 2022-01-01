Банкир объяснила, как отличить фальшивые купюры от подлинных

Банкир объяснила, как отличить фальшивые купюры от подлинных
На банкнотах российской валюты присутствуют водяной знак и защитная лента. Фото: pixabay

Фальшивые банкноты можно отличить от настоящих самостоятельно. О признаках поддельных купюр рассказала начальник управления кассовых операций банка Наталья Позднышева.

Как передает агентство «Прайм», чтобы отличить фальшивые купюры от подлинных, нужно внимательно следить за качеством бумаги. Специалист объяснила, что рублевые купюры изготавливают из волокон хлопка. А в долларовые купюры помимо хлопка добавляют лен, что делает их основу более волокнистой по сравнению с обычной бумагой.

Банкир добавила, что также следует обратить внимание на защитные элементы купюры. На банкнотах российской валюты присутствуют водяной знак и защитная лента. На поверхности любой купюры могут быть видны только фрагменты защитной ленты, но если посмотреть через нее на свет, полоска будет сплошной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода.

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