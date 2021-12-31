В Новый год каждый седьмой россиянин подделывает свою радость

В Новый год каждый седьмой россиянин подделывает свою радость
Не все россияне, оказывается, чувствуют новогоднее настроение. Фото: pixabay

6 из 10 жителей России на самом деле не чувствуют новогоднего настроения.

Только 27% россиян искренне рады Новому году. Об этом стало известно из опроса сервиса по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие порядка 1,6 тыс. представителей экономически активного населения всех регионов страны.

Так, каждый седьмой (14%) имитируют свое праздничное настроение. Интересно, что почти половина (48%) даже не скрывают, что им всё равно.

Честнее оказались мужчины, они не хотят скрывать свои чувства. 51% против 43%. Граждане старше 45 также не собираются никому ничего объяснять и притворяться (52%).

Радость от Нового года чаще других испытывает более молодое поколение: 22% среди респондентов в возрасте от 45 лет и 31% среди тех, кому ещё нет 35.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фильм «Ирония судьбы» вновь стал самым популярным у россиян в Новый год.

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