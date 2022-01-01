Шаман рассказал о новогодних обрядах

Член Единого совета шаманов России Николай Качуров рассказал о традиционных шаманских обрядах, которые проводятся в конце года.

Шаман рассказал в беседе с РИА Новости, что светский новый год они, конечно, отмечают, поскольку все выросли в этих традициях. Шаманы празднуют его, как и все остальные люди, вот только многие отказываются от алкоголя.

По словам Качурова, основные зимние обряды, согласно шаманской традиции, проводятся в день зимнего солнцестояния.

“21, 22, 23 декабря — чаще всего все традиции шаманов России проводят обряды встречи нового года, но не совсем в традиционном понимании, а по солнцу», — объяснил Качуров.

Обряды в день зимнего солнцестояния шаманы считают самыми сильными: это благодарственные обряды, благодарение предкам и так далее.

Тем не менее, это не праздник, а скорее обрядовая работа.

“Её много, людей много, поэтому именно праздники и празднования — да, мы отмечаем, новый год светский”, — заключил Качуров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зимнее солнцестояние прошло в этом году 21 декабря.