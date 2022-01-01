Иммунолог: многие из тех, для кого коронавирус опасен, уже умерли

Многие люди, которые находились в группе риска по COVID-19 уже умерли. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Многие люди, которые находились в группе риска по COVID-19 уже умерли. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Иммунолог Николай Крючков объяснил снижение смертности от коронавируса при омикрон-штамме тем, что практические все, для кого инфекция представляла смертельную опасность, уже умерли.

Специалист напомнил о моменте, о котором все почему-то забыли. По его словам, многие люди, которые находились в группе риска по COVID-19 уже умерли. Он отметил в беседе с URA.RU, что особенно это характерно для российских граждан.

Крючков отметил, что в России сверхсмертность с апреля 2020 года по декабрь 2021-го составляет больше 1 миллиона человек. При этом около 90% смертей приходятся на больных коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия готовится к новой волне COVID-19 в январе. Ожидается, что число ежедневно регистрируемых случаев заражения начнет расти в январе-феврале. По информации источников, суточная госпитализация с COVID-19 и пневмониями превысит 50 тысяч человек.